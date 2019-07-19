Магадан, Магаданская область, , 07:44 — REGNUM

Четыре из 21 депутата Магаданской областной думы внесены в список «Форбс», показывающий самых богатых людей в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Список «Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих и депутатов 2019» показывает, что сразу четыре магаданских парламентария вошли в сотню богатейших людей России. Вероятно, такого скопления толстосумов более нет ни в каком другом законодательном органе в России: их совокупный доход превысил три миллиарда рублей.

Так, на шестом общероссийском месте «Форбс» находится первый заместитель председателя Магаданской областной думы Александр Басанский, доход которого в 2018 году превысил 1,8 млрд рублей. В собственности у него также имеется 188 объектов недвижимости.

Следующим, и 28-м по списку «Форбс», идёт депутат Эдуард Козлов с доходом 512 млн рублей и пятнадцатью объектами недвижимости в собственности.

Депутат Михаил Котов в общероссийском рейтинге занимает 40-ю строчку, имея доход порядка 410 млн рублей и 14 объектов недвижимости.

Завершает «магаданский» список заместитель председателя думы Игорь Донцов с доходом более 300 млн и имеющий в собственности 36 объектов недвижимости.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке живут самые богатые госчиновники и депутаты, присутствующие в списке Форбс. Так, крупный камчатский рыбопромышленник Валерий Пономарёв является сенатором от Камчатского края. Есть в списке несколько депутатов от Якутии, Колымы, Камчатки. Полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев является на Дальнем Востоке далеко не самым богатым чиновником.