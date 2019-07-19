Улан-Удэ, , 06:06 — REGNUM

В Бурятии прокуратура выявила массовые нарушения прав инвалидов на труд. Как сообщили ИА REGNUMв пресс-службе надзорного ведомства, проверки прошли почти во всех районах республики.

Инвалид

Так, вопиющий случай произошёл в Центре занятости населения Улан-Удэ.

«Женщине — инвалиду, передвигающейся с тростью, выдано направление на вакансию «уборщик производственных и служебных помещений», при этом труд, связанный с длительной ходьбой и стоянием, инвалиду противопоказан», — отметили в прокуратуре.

В Бичурском районе территориальные органы занятости не информировали инвалидов о возможности получения профессионального образования. Прокурор района внёс представление руководителю органа, в результате чего, как отмечается, нарушения закона были устранены.

В восьми районах, а также в Улан-Удэ работодатели не создавали рабочие места для инвалидов, либо не отправляли информацию об их наличии. Ещё в девяти районах работодатели не предоставляли положенные по закону тридцать дней отпуска в году. Кроме того, инвалидов без их согласия привлекали к сверхурочным работам, работе в выходные дни и ночное время.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство объектов социальной инфраструктуры и транспорта в столице и районах Бурятии также недоступны для инвалидов. Аптеки, больницы, организации культуры, образования и торговли не оборудованы пандусами и поручнями, а в общественном транспорте нет подъёмных платформ.

Между тем, вопреки общероссийской тенденции, в республике число людей с первично установленной инвалидностью растёт. С 2015 по 2017 год на 10 тыс. взрослого населения Бурятии число инвалидов выросло с 60,8 в 2015 году до 67,3 в 2017-м.

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