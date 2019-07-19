Рим, , 04:29 — REGNUM

Известный итальянский режиссер и писатель Лучано де Крешенцо скончался на 91-м году жизни, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на издательство Mondadori, в котором публиковался писатель.

Агентство сообщает, что де Крешенцо скончался в одной из больниц Рима, куда его доставили несколько дней назад.

Лучано де Крешенцо родился 20 августа 1928 года в итальянском Неаполе и стал известен благодаря изданному в 1977 году сборником рассказов «Так говорил Беллависта». Суммарный тираж всех его произведений составил почти 20 млн экземпляров.

В конце 1970-х годов де Крешенцо проявил себя как сценарист, а затем как и режиссер. Он снял фильм по своей первой книге, который имел большой успех как у критиков, так и у широкой публики. Являлся лауреатом престижных национальных кинопремий Nastro d'Argento и David di Donatello.