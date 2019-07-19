Берлин, , 03:22 — REGNUM

Используя разработанное российской компанией Wireless Lab приложение FaceApp власти Германии не советуют применять согражданам из-за риска утечки данных, передаёт SWR.

Соответствующее мнение высказал Ульрих Кельбер, уполномоченный германского правительства по вопросам защиты данных. Он заявил, что данные германских пользователей при использовании приложения могут «попасть не в те руки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, немцы не первые испугались FaceApp. 17 июля американский сенатор Чак Шумер от Демократической парии заявил, что FaceApp — «угроза национальной безопасности и конфиденциальности данных миллионов американцев».

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