Берлин, 19 июля 2019, 03:22 — REGNUM
Используя разработанное российской компанией Wireless Lab приложение FaceApp власти Германии не советуют применять согражданам из-за риска утечки данных, передаёт SWR.
Соответствующее мнение высказал Ульрих Кельбер, уполномоченный германского правительства по вопросам защиты данных. Он заявил, что данные германских пользователей при использовании приложения могут «попасть не в те руки».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, немцы не первые испугались FaceApp. 17 июля американский сенатор Чак Шумер от Демократической парии заявил, что FaceApp — «угроза национальной безопасности и конфиденциальности данных миллионов американцев».
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