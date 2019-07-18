Амстердам, , 23:16 — REGNUM

Четырём крупнейшим пенсионным фондам Нидерландов в будущем году, возможно, придётся сократить объём выплачиваемых ими пенсий. Такое решение коснётся пенсий восьми миллионов человек.

Пенсионные фонды сообщают, что портфельные инвестиции в минувшем году принесли хорошие результаты. Однако понижение банковских ставок привело к тому, что общая ценность их капиталов выросла недостаточно быстро.

Согласно закону, если средства пенсионного фонда покрывают его обязательства на 100% или меньше, ему разрешается понижать пенсии.