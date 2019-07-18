Амстердам, 18 июля 2019, 23:13 — REGNUM
Председатель одного из голландских профсоюзов для полицейских Геерт П. (Geert P.) уволен в связи с серьёзными злоупотреблениями при исполнении должности. Следствие установило, что он, в частности, обогащался за средств, предназначенных для коллег, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).
В ходе следствия установлено, что П. обманым путём добился включения в состав комиссии, которая рассматривала случаи ПТСР среди сотрудников полиции. Как член комиссии, он помогал сотрудникам оформлять прошения о выплате компенсации за возмещение ущерба от ПТСР. В дальнейшем часть выплачиваемых средств он присваивал себе.
Кроме того, П. и двое коллег, будучи сотрудниками полиции, в течении ряда лет получали не положенные им надбавки к зарплате. Все трое немедленно уволены, что является самой тяжёлой мерой дисциплинарного взыскания.
Дело раскрылось в 2017 г., когда коллеги П. обратились к начальству в связи с возникшими подозрениями в мошенничестве в правлении профсоюза.