Санкт-Петербург, , 21:29 — REGNUM

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга сегодня, 18 июля, арестовал продюсера и бизнесмена Рушана Насибулина, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие попросило суд отправить Насибулина под арест. Защита продюсера, естественно, была против и просила суд отложить решение об избрании меры пресечения и продлить срок задержания до 72 часов.

Также защита просила в случае избрания для Насибулина меры пресечения выбрать вариант домашнего ареста, который бы он мог отбывать в любом из трёх своих домов в Петербурге.

Сам Насибулин на заседании заявил, что никуда бежать не намерен.

Но суд, как и в большинстве случаев, встал на сторону следствия и отправил продюсера под стражу на срок до 27 августа.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 августа», — сказал судья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски в рамках уголовного дела о хищении 20 млн рублей из бюджета Российской Федерации в 2016 году по договору с Министерством промышленности и торговли на выделение субсидий для компенсации части затрат на исследования, касающиеся технологий по ламинированию текстильных мембранных материалов для одежды.

В 2016 году Насибулин был генеральным директором компании «Инмед», с которой Минпромторг и заключил этот договор.

Насибулин, который к тому же был продюсером фильмов режиссеров Александра Германа — страшего «Трудно быть богом» и Александра Германа — младшего «Довлатов», был задержан. Также задержали совладельца «Инмед» Александра Внучкина.

Примечательно, что одним из владельцев «Инмеда» был бывший «лучший» министр финансов по версии МВФ, нынешний глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По данным СМИ, с Насибулиным Кудрина связывают дружеские отношения.