Москва, , 20:45 — REGNUM

Большинство госпитализированных в результате отравления едой из автоматов в Москве остаётся под наблюдением врачей. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что всего, по последним данным, к медикам с признаками острой кишечной инфекцией обратились 65 человек.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, рост числа зарегистрированных случаев «связан с поздним обращением за медицинской помощью заболевших, ранее употреблявших продукцию под брендом Healthy food».

«Всего было госпитализировано 32 человека, из них выписано с улучшением состояния 14 человек», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что большинству пациентов поставлен диагноз «сальмонеллёз», несовершеннолетних среди заболевших нет.

Напомним, массовое отравление офисных работников произошло в Москве 16 июля. Все заболевшие сообщили, что употребляли еду и напитки под брендом Healthy food, приобретённую через автоматы в бизнес-центрах. Проверка цеха, в котором производилась данная продукция, показала многочисленные нарушения. В настоящий момент эпидемиологическое расследование продолжается.

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