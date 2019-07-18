Сухум, , 20:30 — REGNUM

Премьер-министром Абхазии Валерием Бганба и заместителем председателя Правительства РФ Виталием Мутко подписано Решение сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Абхазией. Это решение регламентирует распределение части не распределенных средств федерального бюджета, предусмотренных на оказание Российской Федерацией помощи Абхазии в целях социально — экономического развития в 2019 году, в объеме 109 миллионов 332 тысяч рублей. Согласно данному решению, 51 миллион 600 тысяч российских рублей будут направлены на осуществление единовременных выплат в текущем году участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, инвалидам войны 1992−1993 годов, а также членам семей погибших в последней войне. Об этом сообщает ИА «Апсныпресс».

Кроме того, средства в объеме 57 миллионов 732 тысяч рублей решено направить на финансирование в текущем году расходов, связанных с решением неотложных социальных вопросов, таких как приобретение и доставку 14 автобусов, 5 единиц специализированной техники для перевозки и переработки отходов потребления, а также 4 машин скорой медицинской помощи.