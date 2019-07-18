Менло-Парк, США, , 20:20 — REGNUM

Интернет-пользователи из разных стран 18 июля сообщают о сбоях в работе социальной сети Instagram. Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Downdetector.

Большинство сообщений о неполадках поступает от пользователей из США и ряда стран Европы, в том числе Великобритании, Германии, Франции, а также из Малайзии. Сведений о сбоях в России пока не поступало.

Большинство жалоб связано с просмотром новостной ленты, некоторым пользователям не удаётся авторизоваться в своей учётной записи.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что Instagram начала внедрение в ряде стран нового дизайна, в котором пользователи больше не могут просматривать количество лайков под чужими публикациями.

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