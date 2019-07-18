Сеул, , 20:16 — REGNUM

В Южной Корее проведен социологический опрос, из которого следует, что в условиях торговых споров между Сеулом и Токио более половины потребителей страны уже присоединились к бойкоту японских товаров, сообщает 18 июля Синьхуа со ссылкой на информацию, опубликованную южнокорейскими СМИ.

В бойкоте участвуют две трети из 503 опрошенных покупателей, и это более чем на 6% выше, чем результаты, полученные в ходе такого же опроса неделей ранее.

Отметим, что общественное движение «Бойкот Японии», образованное после принятия Токио ограничений на экспорт материалов Сеулу, призывает сограждан в знак протеста против протекционистских мер не ездить в Японию, не покупать японскую продукцию по всей стране.

Ранее Япония усилила контроль над экспортом комплектующих для производства чипов памяти и дисплеев, что негативно влияет на выпуск смартфонов, телевизоров и другой высокотехнологичной продукции. В свою очередь, японские ограничения стали реакцией на принятие Верховным судом Южной Кореи постановления о выплате рядом работающих в стране японских корпораций корейским пострадавшим в период колониального господства Токио в 1910—1945 годах.