Менло-Парк, США, , 19:47 — REGNUM

Социальная сеть Instagram начала внедрение новой версии дизайна, в которой пользователи больше не могут просматривать количество отметок «Нравится» под чужими публикациями. Об этом 18 июля сообщает техноблог TechCrunch.

Отмечается, что нововведение пока затронуло только Бразилию, Италию, Ирландию, Австралию, Новую Зеландию и Японию. Теперь пользователи из этих стран смогут видеть количество лайков только под теми публикациями, авторами которых они являются.

Напомним, администрация Instagram ещё в начале мая подтвердила появлявшуюся в СМИ информацию о тестировании нового дизайна, в котором не будет отображаться общее количество лайков.

В компании заявили, что таким образом хотят дать пользователям возможность не гнаться за лайками, а сфокусироваться на фотографиях и видео, которыми они делятся.

Осенью минувшего года стало известно об аналогичных планах администрации сервиса микроблогов Twitter.

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