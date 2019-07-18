Вильнюс, , 19:00 — REGNUM

По данным литовского центра по борьбе с инфекционными заболеваниями и СПИД, в Литве за полгода в три раза увеличилось количество случаев заболевания скарлатиной, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 июля.

В прошлом, 2018 году заболевание зафиксировано у 759 лиц, а в этом, 2019 году, уже 2145 заболевших. Больше всего среди детей.

В Литве также продолжают фиксировать вспышки кори, рост заболеваемости начали фиксировать с осени 2018 года, а уже к началу 2019 года в Литве болезнь приобрела лавинообразный масштаб. Также остаётся сложной ситуация с заболеваниями туберкулёзом и болезнями, передающимися клещами. В Литве самый высокий уровень заболеваний клещевыми инфекциями в Евросоюзе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Литве – вспышка сразу нескольких тяжёлых инфекционных заболеваний