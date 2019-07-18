Москва, , 18:59 — REGNUM

Закрытые ранее станции Сокольнической линии Московского метрополитена возобновят работу в пятницу, 19 июля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём микроблоге в Twitter.

«На два дня раньше откроем для пассажиров девять станций Сокольнической линии. Их закрывали для прокладки тоннеля Большой кольцевой линии в зоне действующего метро. Уже завтра жители юго-запада Москвы смогут вернуться на привычный маршрут», — написал мэр.

Напомним, участок линии между станциями «Университет» и «Коммунарка» закрыт для пассажиров с 13 июля в связи со строительством Большой кольцевой линии. Поезда не следуют через стании «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарёво», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

В пресс-службе столичной подземки ранее сообщали, что все станции Сокольнической линии возобновят работу в обычном режиме с открытием метрополитена утром в воскресенье, 21 июня.

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