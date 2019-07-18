Москва, , 19:28 — REGNUM

При неблагополучном сценарии строительство Юго-Восточной хорды Москвы (ЮВХ) может привести к росту онкологических заболеваний в столице. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил муниципальный депутат столичного района Лефортово, кандидат физико-математических наук Павел Тарасов.

«Неблагоприятный сценарий такой: они при строительстве, с высокой степенью вероятности, задевают склон (под которым, по оценке экспертов, находятся тысячи тонн радиоактивных отходов, — прим. ИА REGNUM ). Как только его задевают, обнажается порода, начинает «фонить» на месте строительства — идёт облучение персонала, почва выветривается, если нет дождей, процесс сразу начнётся, строительная техника это усилит», — рассказал Тарасов.

До лучевой болезни среди москвичей дело не дойдёт, считает он, однако при реализации самого неблагоприятного сценария через 3−5 лет может произойти всплеск онкологических заболеваний, прежде всего лёгочных.

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