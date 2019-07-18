Липецк, , 18:50 — REGNUM

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов 18 июня принял участие в торжественном открытии нового корпуса детского сада №50 в микрорайоне «Елецкий». Как сообщила пресс-служба областной администрации, посещать учреждение смогут 80 детей в возрасте от двух до трёх лет и 270 детей от трёх до семи лет.

«Это большая радость для всех молодых пап и мам, теперь им не нужно возить детей в другие районы города. Детские сады будут открываться и дальше, мы сделаем все, чтобы они сдавались вовремя и нравились маленьким липчанам», — отметил Игорь Артамонов.

В новом корпусе разместят 15 групп, есть музыкальный и спортивный залы. В каждой группе есть комната приема детей, просторные игровая и спальная комнаты, санузел. Все помещения оборудованы в соответствии с современными требованиями к организации образовательного процесса для детей дошкольного возраста. В группах есть игровой материал для познавательного, музыкального, эмоционального и физического развития, продуктивной и творческой деятельности, сюжетно-ролевых игр. В скором времени в Липецке будут сданы в эксплуатацию еще семь ясельных корпусов и начато строительство трёх новых детсадов — в микрорайонах «Звездный», «Победа» и «Европейский».

Также на открытии присутствовали глава Липецка Евгения Уваркина, председатель Городского совета депутатов Игорь Тиньков и главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков.