Москва, , 18:58 — REGNUM

Несмотря на угрозу радиоактивного загрязнения в Москве, изменение маршрута строительства Юго-Восточной хорды не понравится городской власти из-за высокой значимости проекта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил муниципальный депутат столичного района Лефортово, кандидат физико-математических наук Павел Тарасов.

Строительство дороги требует рекультивации заражённого радиацией участка, только после этого можно ставить вопрос о продолжении рассмотрения проекта строительных работ, уверен эксперт. Однако сделано это не будет, считает он.

«Нужно понимать, что огромные деньги замкнуты на этом проекте, большие руководители города. Невозможно отменить этот проект, не вызвав гнев этих людей. Законного варианта не обращать внимания на это нет», — отметил Тарасов.

Именно поэтому столичные власти, по мнению муниципального депутата, будут «играть фактами».

«Что границы не пересекаются — это их последняя лазейка. Отмахнуться от проблемы уже нельзя, фактуры собрано достаточно, нормативные требования жёсткие», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы 18 июля была опубликована информация об отсутствии угрозы радиоактивного заражения из-за строительства Юго-Восточной хорды вдоль могильника радиоактивных отходов в районе Москворечье-Сабурово.

Ранее на предполагаемом участке строительства общественники и экологи обнаружили зону, где уровень радиации превышал норму в десятки раз. Впоследствии наличие опасных изотопов подтвердила проверка МЧС и ФГУП «РАДОН». 11 июля угрозу радиоактивного заражения подтвердило российское отделение международной экологической организации Greenpeace. В качестве доказательств экологи привели результаты независимой экспертизы в лаборатории МГУ (документ есть в распоряжении ИА REGNUM ).