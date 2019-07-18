Псков, 18 июля 2019, 18:32 — REGNUM
В Пскове региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) установило наличие картельного сговора на торгах по организации питания школьников. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, участниками сговора признаны четыре компании — ООО «Комплекс-Плюс», ООО «Сервис-Комплекс», ООО «Здоровое питание» и ООО «Регион-Плюс».
По данным управления, общая стоимость торгов превысила 100 млн рублей. Компании, признанные участниками сговора, уже пытаются оспаривать решение антимонопольного органа в судах.
По словам руководителя УФАС России по Псковскойобласти Ольги Милонаец, материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года общественная проверка, проведённая в школах Пскова, также выявила наличие разного меню — для «бедных» и «богатых», в зависимости от того, оплачено ли питание родителями школьника.
Читайте также: В школах Пскова подтверждены факты разного меню — для бедных и богатых
Читайте ранее в этом сюжете: Псковская прокуратура выяснила, где и как экономят на питании детей