Псков, , 18:32 — REGNUM

В Пскове региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) установило наличие картельного сговора на торгах по организации питания школьников. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, участниками сговора признаны четыре компании — ООО «Комплекс-Плюс», ООО «Сервис-Комплекс», ООО «Здоровое питание» и ООО «Регион-Плюс».

"При участии в конкурсах эти компании поделили школы города между собой, а также выходили по две компании на конкурсы в «доставшихся» им школах без намерения участвовать в конкурентной борьбе с заранее согласованным поведением (поддержание цен на торгах). В некоторых случаях для подтверждения опыта одни и те же сотрудники этих компаний переходили (согласно трудовым книжкам) из одной в другую — ту, которая «была назначена» для победы». УФАС России по Псковской области школах без намерения участвовать в конкурентной борьбе с заранее согласованным поведением (поддержание цен на торгах). В некоторых случаях для подтверждения опыта одни и те же сотрудники этих компаний переходили (согласно трудовым книжкам) из одной в другую — ту, которая «была назначена» для победы».

По данным управления, общая стоимость торгов превысила 100 млн рублей. Компании, признанные участниками сговора, уже пытаются оспаривать решение антимонопольного органа в судах.

По словам руководителя УФАС России по Псковскойобласти Ольги Милонаец, материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года общественная проверка, проведённая в школах Пскова, также выявила наличие разного меню — для «бедных» и «богатых», в зависимости от того, оплачено ли питание родителями школьника.

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