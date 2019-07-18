Москва, , 19:14 — REGNUM

Информация мэрии Москвы о том, что радиоактивные участки не попадают в зону строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ), является «игрой» фактов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил муниципальный депутат столичного района Лефортово, кандидат физико-математических наук Павел Тарасов.

Эксперт одним из первых обследовал зону строительства вблизи радиоактивного участка и выступал против работ на данной территории. Тарасов убеждён, что общественный резонанс вокруг угрозы радиоактивного заражения в Москве из-за строительства ЮВХ заставляет столичную мэрию реагировать, но отказываться или вносить коррективы в свои планы они не хотят.

«Здесь в чём лукавство? Они говорят, что собираются уложиться в безопасную зону шириной 60−70 метров. Если посмотреть первый акт, составленный ФГУП «РАДОН», то ближайшая точка находится в 50 метрах. Она однозначно попадает в зону строительства. В этой точке, если посмотреть на углу МЗП, ближнему к мосту, там кроме всего прочего есть вспомогательные строения, которые под эксплуатацию путепровода запланированы. Идёт дезинформация, причём сознательная дезинформация. Прочитав акт ФГУП «РАДОН» невозможно утверждать такие вещи, потому что они друг другу противоречат», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы 18 июля были опубликованы результаты исследования уровня радиации на месте планируемого строительства Юго-Восточной хорды вдоль могильника радиоактивных отходов в районе Москворечье-Сабурово.

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