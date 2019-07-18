Москва, , 18:17 — REGNUM

В Москве завершены работы по прокладке тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы под станцией «Проспект Вернадского». Об этом 18 июля сообщил журналистам вице-мэр столицы Марат Хуснуллин.

«Проходческий комплекс «Полина» построил 44 метра тоннеля на два дня раньше срока», — сказал он. Во время прохождения щита под станцией Сокольнической линии было закрыто движение на южном участке ветки.

В АО «Мосинжпроект» рассказали, что комплекс «Полина» сооружает левый перегонный тоннель от станции «Проспект Вернадского» до «Улицы Новаторов». Его длина составит 1200 метров. За месяц построено 87 метро тоннеля.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о возобновлении движения на Сокольнической линии в полном объёме с 19 июля.

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