Керчь, Крым, , 18:17 — REGNUM

В сети опубликован видеоролик, на котором запечатлён процесс укладки рельсов на железнодорожной части Крымского моста. Торжественная стыковка финальных звеньев была сняла с воздуха при помощи коптера. Запись размещена на странице телеканала «Звезда» в YouTube.

Как передавало ИА REGNUM, на втором пути железнодорожной части Крымского моста 18 июля была завершена укладка рельсов. Стыковка звеньев первого пути была осуществлена месяцем ранее.

На мосту ещё предстоит выполнить большой комплекс работ, в том числе балластировку щебнем и выправку каждого пути, затем рабочие приступят к установке железнодорожной автоматики. Запустить железнодорожную часть моста в эксплуатацию планируется в конце 2019 года.

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