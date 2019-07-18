Иваново, , 18:14 — REGNUM

Двое молодых людей — выпускники дома-интерната в Ивановской области, которые жили в заброшенной будке железнодорожника, стоят в очереди на получение жилья и на период ожидания были помещены в социальную гостиницу при детском доме. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте социальной защиты населения Ивановской области, комментируя ситуацию с сиротами.

Как пояснили в департаменте, речь идет о Николае и Ангелине, оба — воспитанники учреждения для детей-сирот Ивановской области с ограниченными возможностями здоровья (с ментальными нарушениями). После выпуска из детского дома, рассказывают в департаменте, они были зачислены для обучения в профессиональные учебные заведения, где им дали комнаты в общежитии. Оба не доучились и были отчислены из-за пропусков. Также выяснилось, что Николай с 24 мая этого года находится в федеральном розыске по обвинению в совершении преступления — сейчас с ним работает следователь. Ангелина же имеет родных, сестру и бабушку, который живут в Иванове, у них есть квартира, в которой зарегистрирована и сама девушка. И Николай, и Ангелина, уточнили в департаменте соцзащиты, находятся в списке детей-сирот на обеспечение жильем, а на время ожидания размещены в социальной гостинице Ивановского детского дома «Радуга» — девушка находится там по настоящее время. С 1 сентября девушку обещают устроить на обучение в Ивановский профессиональный лицей, где ей будет предоставлено общежитие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следственное управление СК по Ивановской области сообщило о начале доследственной проверки в связи с появлением в СМИ сообщений о двух сиротах, которые проживают в заброшенной будке железнодорожника.

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