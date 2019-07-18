Красногорск, , 17:55 — REGNUM

В Московской области прошла массовая проверки технического состояния газового оборудования, сообщает 18 июля официальный сайт подмосковного правительства.

Проверки проводились с начала 2019 года в девяти тысячах многоквартирных домов региона специалистами различных организаций и ведомств. На все нарушения выписываются предписания. Как отмечается, уже ликвидировано более 2,7 тысячи нарушений.

«В ходе проверок специалисты проводят с жителями разъяснительные беседы и инструктажи. Они рассказывают о правилах пользования газовым оборудованием, о предотвращении взрывов газа и пожаров», — говорится в сообщении.

Указано, что особое внимание уделено квартирам, где проживают люди преклонного возраста, инвалиды, а также лица из группы социального риска.