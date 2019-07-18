Вильнюс, , 17:33 — REGNUM

Представители литовских ведомств, ответственных за кибернетическую безопасность, сегодня, 18 июля, распространили предупреждение о популярном мобильном приложении FaceApp, которое с помощью нейросети позволяет искусственно, но очень реалистично «состарить» (или омолодить, или «приклеить» бороду, очки, макияж) человека на фотографии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Главной претензией при этом является лишь тот факт, что приложение изобрели в России, в Санкт-Петербурге. Литовские эксперты уверяют, что приложение получает доступ к личным данным пользователей мобильных приложений. Это якобы и является главной опасностью, хотя абсолютно все мобильные приложения всегда и без исключений запрашивают право на использование камер, местонахождения пользователя и другим службам в смартфонах.

Кроме того, заверяют в министерстве обороны Литвы, полученные изменённые фотографии хранятся в облачном хранилище, а значит разработчики из России имеют к ним доступ.

Напомним, точно также летом 2018 года в Литве прошла кампания против пришедшего на литовский рынок сервиса Yandex Taxi. Его грозились запретить на территории Литвы, запугивали потребителей «шпионской слежкой» приложения, однако в итоге сервис продолжает действовать в Литве.