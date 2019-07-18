Москва, , 17:41 — REGNUM

Виновники массового отравления едой из автоматов в Москве, от которого пострадали десятки граждан, скорее всего уйдут от ответственности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель Объединения потребителей России Алексей Корягин.

По его мнению, чтобы избежать повторения подобных ситуация с массовым отравлением, необходимо ужесточать контроль за продажей еды из автоматов, вводить ответственность для управляющих копаний, установившей торговое оборудование. Однако сейчас виновника массового отравления найти будет непросто, считает общественник.

«Я сомневаюсь, что предприятие, которое поставило продукцию, понесёт какую-либо ответственность. Но посмотрим, как будут развиваться события. Проблема в том, что Роспотребнадзор «бьёт по хвостам». Изначально было понятно, что из-за этих автоматов кто-то рано или поздно отравится», — сказал Корягин.

Как сообщало ИА REGNUM, от некачественной еды из автоматов пострадали десятки офисных работников в Москве.

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