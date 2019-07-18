Ульяновск, , 17:16 — REGNUM

В Ульяновской области проводится проверка в отношении должностных лиц регионального Министерства здравоохранения. Проверочные мероприятия связаны с отказом в выдаче льготных препаратов больной раком жительнице, сообщает областное следственное управление СКР.

Ведомство проводится проверка по факту халатности должностных лиц минздрава.

«Предварительно установлено, что с декабря 2018 года по настоящее время должностные лица отказывают в выдаче льготных медицинских препаратов жительнице Ульяновска с диагнозом «неоперабельный рак нижней доли левого лёгкого четвёртой стадии», — говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Ульяновской области в ходе контрольной проверки регионального отделения Фонда социального страхования выявила «многочисленные нарушения» в части обеспечения инвалидов средствами реабилитации. По данным надзорного ведомства, должностными лицами длительное время не формировалась фактическая потребность по конкретным видам технических средств реабилитации, исходя из нуждаемости жителей.

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