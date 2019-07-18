Ульяновск, 18 июля 2019, 17:16 — REGNUM
В Ульяновской области проводится проверка в отношении должностных лиц регионального Министерства здравоохранения. Проверочные мероприятия связаны с отказом в выдаче льготных препаратов больной раком жительнице, сообщает областное следственное управление СКР.
Ведомство проводится проверка по факту халатности должностных лиц минздрава.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Ульяновской области в ходе контрольной проверки регионального отделения Фонда социального страхования выявила «многочисленные нарушения» в части обеспечения инвалидов средствами реабилитации. По данным надзорного ведомства, должностными лицами длительное время не формировалась фактическая потребность по конкретным видам технических средств реабилитации, исходя из нуждаемости жителей.
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