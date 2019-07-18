Пекин, , 17:14 — REGNUM

Флот пассажирских самолетов гражданской авиации Китая достиг 3722 самолетов на конец июня 2019 года, говорится в статистике, опубликованной Администрацией гражданской авиации Китая (CAAC), сообщает 18 июля агентство Синьхуа.

В Китае наблюдается рост и развитие сферы гражданской авиации благодаря постоянному улучшению целого ряда аспектов вроде размера флота и транспортного оборота, сообщили в администрации.

Помимо расширения флота, в Китае также предпринимаются усилия по улучшению инфраструктуры обеспечения устойчивого роста индустрии гражданской авиации. На конец июня количество гражданских аэропортов в Китае достигло 236 штук.

За первую половину 2019 года гражданская авиация Китая перевезла 320 млн пассажиров, что на 8,5% выше, чем годом ранее за тот же период. Отметим, что CAAC планирует обеспечить перевозку 680 млн пассажиров за весь 2019 год, что на 11% выше, чем в 2018 году.

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