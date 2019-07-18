Москва, , 17:20 — REGNUM

Массовое отравление едой из автоматов было предсказуемо и неизбежно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель Объединения потребителей России Алексей Корягин.

По его словам, объединение потребителей России неоднократно обращали внимание Роспотребнадзора на проблему торговых автоматов. Данный сегмент торговли в настоящий момент практически не контролируется.

«В этом секторе торговли не соблюдается законодательство о защите прав потребителей. В чём основные нарушения — отсутствует информация о товаре, о продавце, о том, куда обратиться с жалобой. Потребитель покупает товар в слепую и не знает куда обратиться, если его права нарушение. Роспотребрнадзор этой темой никогда не занимался», — отметил правозащитник.

По мнению Корягина, в таких условиях, массовое отравление граждан продукцией из автоматов было лишь вопросом времени.«Технология изготовления, транспортировки и продажи еды в автоматах никем не контролируется. В жаркую погоду никто не может отследить, что там продаётся в микрообедах, что там может находиться просроченная продукция. Отравились в офисах, но аналогичные автоматы стоят в различных вузах, школах, социальных учреждениях. В зоне риска любой покупатель, любой потребитель», — отметил общественный деятель.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту массового отравления сотрудников офиса в столице управлением Роспотребнадзора по Москве начато расследование.

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