Воронеж, , 17:05 — REGNUM

Ленинский районный суд прекратил действие водительских прав 45-летнего Вячеслава Д., который в апреле, управляя автомобилем Mercedes, сбил курсанта филиала Ивановского института МЧС. Решение суд принял 18 июля по иску прокурора Ленинского района Воронежа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

В результате рассмотрения иска прокурора суд, «ввиду наличия заболевания входящего в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами», прекратил действие прав Д. на управление транспортными средствами и аннулировал водительское удостоверение категории В, В1.

Как сообщало ИА REGNUM, Вячеслав Д. проходит обвиняемым по статье о покушении на умышленное убийство и в настоящее время находится в СИЗО. По данным следствия, мужчина 1 апреля 2019 года в непосредственной близости от филиала Ивановской пожарно-спасательной академии в Воронеже совершил наезд на 19-летнего курсанта. Молодой человек получил серьезные травмы. Следствие считает, что наезд водителем был совершен специально. Известно, что мужчина — сын высокопоставленной сотрудницы системы здравоохранения Воронежской области. После того, как Д. был задержан, его мать заявляла журналистам, что ее сын плохо видит и психически не здоров.

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