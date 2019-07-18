Москва, , 17:01 — REGNUM

Законопроект о льготах при проезде по платным дорогам намерены внести в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM18 июля.

Нельзя отдавать вопрос о льготах на откуп структурам, которые зарабатывают на платных дорогам, этот вопрос должно регулировать государство, заявил Миронов.

«Необходимо закрепить в федеральном законодательстве льготы для социально уязвимых категорий граждан — людей с инвалидностью, многодетных семей. Конечно, правом бесплатного проезда должны пользоваться и жители прилегающих районов», — отметил парламентарий.

Платных дорог строиться все больше, вводятся штрафы за неоплаченный проезд по «платникам».

Читайте ранее в этом сюжете: За неоплаченную езду по платным трассам в России начнут штрафовать