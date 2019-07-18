Душанбе, , 16:52 — REGNUM

Таджикские дети, возвращённые из Ирака, в настоящее время находятся в курортной зоне «Харангон». В ближайшее время те, у кого есть родные, будут переданы родственникам. Об этом сегодня, 18 июля, сообщила уполномоченный по правам ребенка Таджикистана Раджабмох Хабибуллозода.

Она подчеркнула, что семьи, куда будут переданы дети, тщательно изучаются соответствующими органами.

«Лучшая среда для воспитания детей это семья и никто с этим не спорит. Но нельзя торопиться в этом плане, нужно изучить эти семьи. Какая среда в этой семье, какое мировоззрение у этой семьи, и не навредим ли мы детям, возвращая их в семьи. Во всех наших решениях, которые мы принимаем в отношении детей, мы должны учитывать интересы ребёнка», — заявил Раджабмох Хабибуллозода

Сейчас продолжается работа по адаптации возвращенных детей. Их готовят к школе, чтобы уже с 1 сентября достигшие школьного возраста дети уже начали посещать образовательные учреждения.

«Они не знают кириллицу, их надо обучать. Рабочая группа работает в этом направлении», — добавила детский омбудсмен.

Напомним, что 84 несовершеннолетних таджикистанца спецрейсом были возвращены из Ирака в Таджикистан в конце апреля 2019 года.