Нальчик, , 16:41 — REGNUM

Первый в регионе центр «серебряного» добровольчества начал работу 16 июля в Нальчике. Его задача заключается в том, чтобы способствовать развитию волонтерства среди граждан старшего возраста и реализации их социальных проектов, а также выявить лучшие региональные практики добровольчества среди «серебряных волонтёров».

Открытие центра волонтёрства «Молоды душой» в Нальчике © Ассоциация волонтёрских центров

Как сообщает Ассоциация волонтёрских центров, в открытии центра «Молоды душой» приняли участие министр просвещения КБР Ауес Кумыков, министр труда и социальной защиты КБР Алим Асанов, представитель Ассоциации волонтерских центров Резеда Валиуллина, а также представители других ведомств и организаций республики.

Открытие центра стало возможным благодаря победе республиканских активистов «серебряного» возраста во Всероссийском конкурсе Ассоциации волонтерских центров и благотворительного фонда «Память поколений».

«В Кабардино-Балкарской республике уже реализуются успешные проекты «серебряных» добровольцев. Они ежедневно создают и воплощают в жизнь большое количество акций, направленных на решение конкретных социальных проблем. Я уверена, что благодаря работе центра «Молоды душой», в регионе будет реализовано множество новых интересных проектов. Со своей стороны, мы окажем всю необходимую поддержку», — рассказала Резеда Валиуллина.

«Молоды душой» — комплексная программа, направленная на создание условий для вовлечения граждан старшего поколения в волонтерскую деятельность. В рамках программы разработаны образовательные и методические материалы, проводится обучение «серебряных» добровольцев, руководителей волонтёрских центров и некоммерческих организаций.