Рим, , 15:55 — REGNUM

Глава полиции Италии Франко Габриелли обратился с призывом как можно быстрее ужесточить наказания за нарушение правил дорожного движения, передает Mediaset в четверг, 18 июля.

Габриелли сослался на увеличение числа дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом: в 2019 году их произошло на 7% больше, чем в аналогичный период 2018 года.

Особое внимание глава полиции обратил на такой вид нарушения, как разговоры по телефону в процессе вождения. Он предложил запрещать таким водителям садиться за руль в течение следующей после нарушения недели.