Рим, , 15:49 — REGNUM

Жители Италии тратят на приобретение таблеток 29 млрд евро в год, передает La Stampa в четверг, 18 июля, со ссылкой на профильное исследование национального Фармацевтического агентства.

В пересчете на каждого жителя страны годовые расходы составляют около 480 евро. Средства при этом используются неэффективно, потому что от 40% до 50% пациентов нарушают предусмотренный врачом порядок принятия лекарств, отмечено в исследовании.

Среди тех препаратов, для получения которых нужен рецепт, наибольшей популярностью пользуются антидепрессанты, а также средства контрацепции и средства для улучшения потенции.