Рим, 18 июля 2019, 15:49 — REGNUM
Жители Италии тратят на приобретение таблеток 29 млрд евро в год, передает La Stampa в четверг, 18 июля, со ссылкой на профильное исследование национального Фармацевтического агентства.
В пересчете на каждого жителя страны годовые расходы составляют около 480 евро. Средства при этом используются неэффективно, потому что от 40% до 50% пациентов нарушают предусмотренный врачом порядок принятия лекарств, отмечено в исследовании.
Среди тех препаратов, для получения которых нужен рецепт, наибольшей популярностью пользуются антидепрессанты, а также средства контрацепции и средства для улучшения потенции.