Чжэнчжоу, Китай, , 15:49 — REGNUM

Китайская таможня раскрыла банду, занимавшуюся контрабандой частей животных, находящихся под охраной государство, изъяв две шкуры бенгальских тигров, сообщает 18 июля агентство Синьхуа.

В середине мая текущего года таможня города Чжэнчжоу, столицы провинции Хэнань в центральной части Китая и города Фучжоу, столицы провинции Фуцзянь на востоке Китая, изъяли шкуру тигра желтого цвета в поезде, ехавших в уезд Ланькао в провинции Хэнань.

После проведения расследования был арестован подозреваемый по фамилии Ван с еще одной шкурой тигра белого цвета, которая тут же была изъята. Каждая из двух шкур имела в дину более трех метров и стоимость около 1,6 млн юаней (порядка $232,65 тыс.), сообщили в таможне.

Обе шкуры принадлежат находящемуся под охраной Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения.

Всего пятеро подозреваемых было арестовано. У них при себе также находилось 200 граммов изделий из слоновой кости, которые также были изъяты. Расследование продолжается.

Отметим, что с начала 2019 года таможня города Чжэнчжоу раскрыла пять случаев контрабанды видов животных, находящихся под государственной охраной. Было изъято 8 кг слоновой кости и красных кораллов общей стоимостью более 3 млн юаней.

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