Санкт-Петербург, , 15:48 — REGNUM

20−21 июля в Санкт-Петербурге на фестивале VK Fest платформа «Россия — страна возможностей» представит стрит-арт площадку «Точка старта», где гости мероприятия смогут послушать образовательные и мотивирующие лекции.

На стрит-арт площадке «Точка старта» можно будет узнать о проектах платформы «Россия — страна возможностей» для школьников, студентов и молодых специалистов, среди которых конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Цифровой прорыв», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!» и другие. Каждый из 20 проектов платформы предлагает различные пути к успеху для школьников, студентов и молодых специалистов.

Посетителей «Точки старта» также ждут выступления профессиональных брейк-дансеров, битбоксера и диджей-сет. Любители спорта смогут поучаствовать в турнирах по воркауту и специальных тренировках от Федерации воздушно-силовой атлетики России.

Кроме того, в «Точке старта» состоится розыгрыш эксклюзивных футболок и наклеек. Для участия в акции нужно сделать фото или снять видео в пространстве «Точка старта», опубликовать его в социальной сети ВКонтакте c хэштегами #РоссияСтранаВозможностей и #ТочкаСтарта и подписаться на официальную группу платформы https://vk.com/rsvru.

VK Fest — open-air, который ежегодно проводится в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Мероприятие объединяет пользователей социальных сетей, блогеров, создателей сообществ-миллионников, популярных артистов и других медийных личностей.