Москва, , 15:29 — REGNUM

В Московской области ожидается сильный дождь и град. Экстренное сообщение о непогоде 18 июля распространили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Подмосковью.

Град

Ведомство ссылается на прогноз погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». По данным синоптиков, «в ближайшие один-два часа с сохранением до вечера 18 июля по Московской области ожидается сильный дождь, гроза, град, усиление ветра при грозе с порывами до 17 м/с».

МЧС распространило также рекомендации по поведению в экстремальных ситуациях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве до конца недели будут идти скоротечные ливни.

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