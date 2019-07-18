Урумчи, Китай, , 15:28 — REGNUM

Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая создал 353,4 тыс. новых рабочих мест для местных жителей за первую половину 2019 года, сообщает 18 июля агентство Синьхуа.

В региональном бюро людских ресурсов и общественной безопасности отметили, что с января по июнь 2019 года власти предприняли целый ряд мер по обеспечению граждан рабочими местами в нищих районах Синьцзяна.

В общем и целом 235 тыс. человек получили постоянную работу, что составляет 66,5% от вновь созданных рабочих мест за первое полугодие 2019 года. Тем временем в регионе улучшилась ситуация с трудоустройством на предприятиях и в секторе услуг.

Четыре округа в южном Синьцзяне, которые в течение многих лет страдали от нищеты, теперь получили более 101 тыс. рабочих мест в первом полугодии, что на 12,5% больше, чем годом ранее, и составляет 28,6% от общего числа новых рабочих мест, созданных в регионе за указанный срок.