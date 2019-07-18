Москва, , 15:26 — REGNUM

Принятый Госдумой закон изменения позволит исключить случаи привлечения к уголовной ответственности граждан, которые добросовестно заблуждались по поводу фактического предназначения купленного гаджета. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Находящиеся в свободной продаже смартфоны, диктофоны, видеокамеры и другие устройства, которые изначально обладают возможностями получения информации, и это заявлено в их технических характеристиках и отражено в документации, не подпадают под определение «шпионских средств», пояснил парламентарий.

«Но если какому-то прибору были намеренно приданы новые свойства для тайного получения информации, которых он не имел изначально, то такое средство становится запрещенной продукцией», — сказал Крашенинников.

Его производство, приобретение или сбыт карается уголовным наказанием, отметил глава комитета.

Поправками в УК и КоАП Госдума уточнила понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации».

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