Пекин, , 15:10 — REGNUM

Китайская национальная метеорологическая обсерватория объявила синий уровень погодной опасности в связи с тайфуном «Данас», который, как ожидается, принесет мощные ветры и ливни в юго-восточные районы Китая, передает 18 июля агентство Синьхуа.

Эпицентр «Данаса», который стал уже пятым по счету за год в Китае тайфуном, расположен на северо-западе Тихого океана примерно в 390 км от японского острова Окинава, по данным на 10:00 по местному времени 18 июля.

Ураган продолжит движение на север со скоростью коло 35 км/ч и усиливаться по мере приближения к Восточно-Китайскому морю. «Данас» принесет с собой штормы, которые, как ожидается, накроют Тайвань, Фуцзянь и Чжэцзян, а также некоторые прибрежные районы.

Некоторые районы провинции Гуандун и Тайваня будут накрыты ливнями. Плотность осадков, как ожидается, может достигать 90 мм в сутки. Корабли, курсирующие в подударных районах, отозваны обратно в порты, вся уличная активность временно будет приостановлена.

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