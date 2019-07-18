Ульяновск, , 15:06 — REGNUM

Новый очаг африканской чумы свиней (АЧС) выявлен на территории рабочего посёлка Кузоватово в Ульяновской области. Об этом сообщает агентство ветеринарии региона.

Падёж животных в личном подсобном хозяйстве одного из жителей населённого пункта зарегистрирован 15 июля. 16 июля по результатам лабораторных исследований был установлен диагноз АЧС.

«Предварительный источник возникновения заболевания — дикие кабаны», — уточнили в ведомстве.

На территории очага и первой угрожаемой зоне планируется ввести карантин.

«Управлением Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области принято решение об отчуждении свиней в эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне», — добавили в агентстве.

В указанном районе запрещается закупка свиней у населения, реализация животных и продукции свиноводства непромышленного изготовления, а также пересылка продукции и свиней почтой.

Очаг заболевания в настоящее время локализован.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 8 июля на территории одного из личных подсобных хозяйств Барышского района выявлен очаг африканской чумы свиней (АЧС). Также обнаружен труп инфицированного дикого кабана на территории государственного заказника регионального значения «Сурские вершины».

Государственной ветеринарной службой Ульяновской области проводятся профилактические мероприятия, направленные на недопущение распространения африканской чумы свиней (АЧС). На территории Барышского, Базарносызганского, Кузоватовского, Николаевского районов совместно с представителями администраций муниципальных образований проводится подворный обход.

В связи с ухудшением эпизоотической ситуации на границе с Ульяновской областью организовано круглосуточное дежурство: сотрудники госветслужбы Чувашии совместно с полицией дежурят на территории Алатырского и Шемуршинского районов «для пресечения неправомерной перевозки свиноводческой продукции с неблагополучных по африканской чуме свиней территорий».

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