Фучжоу, Китай, , 15:00 — REGNUM

Два человека погибли и еще 540 тыс. пострадали из-за проливных дождей, обрушившихся на провинцию Фуцзянь на востоке Китая с начала июля, сообщает агентство Синьхуа.

Местное подразделение контроля за наводнениями и засухой сообщило о шести волнах мощных ливней, которые накрыли 27 уездов и городов провинции в период с 3 по 14 июля текущего года. Почти 544 тыс. человек пострадали.

Более 1200 домов было разрушено, 45,8 тыс. га зерновых повреждено в связи с ливнями. Инфраструктурные сооружения вроде мостов, электростанций и линий телекоммуникации наряду с речными береговыми сооружениями, были повреждены.

В некоторых районах приостановлено транспортное сообщение и грузоперевозки в связи с размытием дорог. Некоторые аэропорты были закрыты из-за наводнений.

Прямой экономический ущерб на данный момент в провинции Фуцзянь составил 6,2 млрд юаней (около $901 млн). Всего 82,3 тыс. человек было переселено из пострадавших районов.

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