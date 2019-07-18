Аддис-Абеба, , 15:14 — REGNUM

Протестующие в эфиопском городе Хавасса заблокировали дороги и жгли шины в четверг, 18 июля, после того, как силы безопасности блокировали встречу активистов, желавших объявить регион собственностью этнической группы сидамо, передает агентство Reuters.

Декларация их требований станет проверкой того, сможет ли федеральное правительство премьер-министра Абу Ахмеда придерживаться своей политики мирного проведения политических реформ в условиях все возрастающих требований многочисленных конкурирующих этнонационалистических групп.

Хавасса является столицей полиэтнического региона Народностей Южной Эфиопии, но некоторые сидамо, составляющие там самую большую группу, хотят, чтобы она была их собственной столицей. Почти все магазины были закрыты, несколько машин стояли на улицах в Хавассе в четверг, когда протестующие в шарфах и шляпах традиционных красного, белого и желтого цветов направились к месту проведения запланированной встречи старейшин и молодежи сидамо. Однако активисты сообщили Reuters, что силы безопасности не позволили им пройти к месту встречи, а мобильная связь была заблокирована Эфиопские власти не дают комментариев в связи с ситуацией в Хавассе, находящейся в 275 км от столицы страны, Аддис-Абебы.Во вторник Национальный избирательный совет Эфиопии попытался разрядить ситуацию, пообещав Сидаме провести референдум о создании собственного региона в течение пяти месяцев. Однако активисты заявили, что их просьба о референдуме год назад осталась без ответа. Конституция гарантирует право на проведение референдума в течение года, но не оговаривает случай, если он не состоится. Федеральная система во второй по численности населения стране Африки должны обеспечить более крупным этническим группам некоторую степень автономии. Но небольшие общины, такие, как сидама, которые составляют около 5% из 105 миллионов населения Эфиопии, не желают оставаться в стороне. Кроме сидамо, большей автономии своим регионам требуют еще не менее восьми этнических групп. В стране Африканского Рога разразилась вспышка насилия с того момента, как Абий начал свои реформы, которые отменили запреты на политические партии, способствовали освобождению политических заключенных и возвращению групп повстанцев на родину.

В Эфиопии проживают более ста народностей и этнических групп. Наиболее многочисленными из них являются оромо (32,1%) и амхара (30,1%). Сидамо — группа народов, проживающих на юго-западе страны и говорящих на языке сидамо. Регион Сидамо богат кофейными плантациями.