Салехард, , 14:21 — REGNUM

На Ямале в подразделениях жилищной инспекции в городах Ноябрьск, Тарко-Сале, Новый Уренгой, Салехард и Надым выявлены многочисленные нарушения закона. К дисциплинарной ответственности привлечены четыре должностных лица департамента государственного жилищного надзора ЯНАО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры по региону.

Муниципальные жилищные инспекции проверялись сотрудниками прокуратуры в мае 2019 года. Выявились факты бездействия жилищных инспекторов: при рассмотрении обращений граждан не проверялись все изложенные в них обстоятельства, при наличии оснований не принимались меры к восстановлению прав граждан и привлечению виновных лиц к ответственности.

Кроме того, должностными лицами департамента государственного жилищного надзора ЯНАО допускались нарушения при осуществлении производства по делам об административных правонарушениях.

В итоге к дисциплинарной ответственности привлечены заместитель директора департамента и начальники городских отделов.