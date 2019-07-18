Брянск, , 14:10 — REGNUM

Увековечить имя почётного гражданина Брянска Александра Волкова предложили на заседании Бежицкой районной территориальной депутатской группы в Брянске. В честь земляка депутаты предлагают назвать сквер. Об этом 18 июля сообщила пресс-служба городского совета.

Имя Александра Волкова может получить участок в Бежицком районе Брянска между строениями по улице Бежицкой 117 — 119 и улицей 1-я Пятилетка. Увековечить имя предложил Общественный Совет Брянска. Территориальная депутатская группа эту инициативу одобрила. Окончательное решение будет принято на заседании Брянского горсовета.

Александр Волков родился в Брянске. Он доктор экономических наук, Заслуженный строитель РФ. С 2000 по 2014 годы был первым президентом Удмуртской Республики, с 2014 по 2017 годы — член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, награждён правительственными орденами и медалями. Звание почётный гражданин Брянска ему присвоили в 2012 году. Александр Волков скончался в 2017 году.