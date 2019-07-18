Черкесск, , 14:06 — REGNUM

В Карачаево-Черкесии задержан секретарь республиканского отделения КПРФ Кемал Бытдаев. МВД предъявило ему обвинения в организации несанкционированного митинга в городе Черкесске. По данным ведомства, возбуждено административное производство за «нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», сообщили ИА REGNUM 18 июля в пресс-службе МВД.

«Бытдаева задержали рано утром, до сих пор о месте его нахождения ничего не известно. Политические репрессии против КПРФ в КЧР вышли на новый уровень. Власти республики подключили силовиков, чтобы запугать коммунистов», — говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения партии от 17 июля.

Акция коммунистов была проведена 16 июля. В ходе митинга выступил заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, который прибыл в республику, чтобы выразить протест по поводу решения Верховного суда и ЦИК не допустить на выборы в Народное собрание КЧР депутатов от КПРФ.

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Эти решения коммунисты считают неправомерными и связывают их с намерениями властей региона выдавить КПРФ из парламента, чтобы устранить конкуренцию «Единой России». В ситуацию вмешался председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Он пообещал принять все меры, чтобы защитить Кемала Бытдаева.

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Как сообщало ИА REGNUM, Верховный суд Карачаево-Черкесии принял решение о снятии с выборов в Народное собрание (парламент) КЧР регионального отделения КПРФ. С иском о нарушениях при утверждении списка коммунистов на выборы обратилось в суд региональное отделение партии «Патриоты России». Судом было установлено, что на отчетной конференции КПРФ присутствовало 56 делегатов, а за список кандидатов проголосовало всего 27 человек — менее половины всех присутствующих.