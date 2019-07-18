Москва, , 13:57 — REGNUM

Органы социальной защиты не располагали информацией об однополых отношениях усыновителя двух мальчиков из Марьино, сообщает 18 июля агентство «Москва» со ссылкой на информацию департамента труда и социальной защиты населения.

В департаменте отметили отсутствие данных о причинении вреда здоровью в период проживания детей в семье.

«Информацией об однополых отношениях в семье специалисты соцзащиты не располагали», — заявили в департаменте.

При этом напомнили, что в законодательстве нет запрета на усыновление детей одинокими гражданами.

Ранее Следственный комитет возбудил дело о халатности чиновников, отдавших детей на воспитание однополой паре из столичного района Марьино.