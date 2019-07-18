Москва, , 13:51 — REGNUM

В исправительной колонии № 4 (ИК-4) в Белгородской области, где в настоящее время отбывают наказание нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, порядки очень строгие. Об этом изданию «Советский спорт» рассказал бывший заключённый, житель Коломны Московской области Валентин Соколов, который отсидел в этом пенитенциарном учреждении четыре месяца по ст. 282 УК РФ.

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По словам бывшего арестанта, надзирателям абсолютно всё равно — «кто ты и что ты».

«К Кокорину и Мамаеву, понятно, это вряд ли относится, а к остальным стандартная программа: тебя бьют сразу», — признался Соколов.

Он также рассказал, что это колония общего режима, где нет убийц или лютых насильников.

«В основном, инженеры, сантехники — представители обычных профессий. Почти половина осуждены по статье 228 — за наркотики», — уточнил бывший заключённый.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая Пресненский районный суд Москвы вынес приговор участникам двух драк, произошедших в центре Москвы в октябре 2018 года. Так, Александру Кокорину и его брату Кириллу было назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы, Павел Мамаев и футбольный тренер Александр Протасовицкий приговорены к одному году и пяти месяцам колонии общего режима.

Ранее в сети появилось видео, на котором Кокорин и Мамаев играют в футбол в колонии. При этом начальник ИК-4 Сергей Плясов опроверг это сообщение, заявив, что осуждённые футболисты находятся в штрафном изоляторе. При этом позднее в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области заявили, что Кокорин и Мамаев к дисциплинарной ответственности не привлекались.

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