Москва, , 13:42 — REGNUM

В Москве планируется построить два новых остановочных пункта железной дороги в маршруте второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Подольск — Нахабино, сообщил журналистам 18 июля вице-мэр столицы Марат Хуснуллин.

Обе остановки должны появится в московском районе Митино. По словам Хуснуллина, такая возможность рассматривается «с коллегами из РЖД».

«Остановочный пункт «Волоколамская» разместится между Волоколамским шоссе и улицей Новотушинская. Здесь построят конкорс — распределительный зал для пассажиров, а также две платформы с навесами. На платформе Волоколамская будет пересадка на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии метро», — сказал вице-мэр.

При этом «Пойма» разместится в районе примыкания Пенягинского шоссе к Волоколамскому шоссе. Это, по мнению Хуснуллина, повысит транспортную доступность района Павшинская Пойма подмосковного Красногорска.

Отметим, в Павшинской пойме уже располагается железнодорожная станция «Павшино», которая должна войти в состав МЦД-2. Кроме того, в шаговой доступности есть станция метро «Мякинино».