Москва, 18 июля 2019, 13:42 — REGNUM
В Москве планируется построить два новых остановочных пункта железной дороги в маршруте второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Подольск — Нахабино, сообщил журналистам 18 июля вице-мэр столицы Марат Хуснуллин.
Обе остановки должны появится в московском районе Митино. По словам Хуснуллина, такая возможность рассматривается «с коллегами из РЖД».
«Остановочный пункт «Волоколамская» разместится между Волоколамским шоссе и улицей Новотушинская. Здесь построят конкорс — распределительный зал для пассажиров, а также две платформы с навесами. На платформе Волоколамская будет пересадка на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии метро», — сказал вице-мэр.
При этом «Пойма» разместится в районе примыкания Пенягинского шоссе к Волоколамскому шоссе. Это, по мнению Хуснуллина, повысит транспортную доступность района Павшинская Пойма подмосковного Красногорска.
Отметим, в Павшинской пойме уже располагается железнодорожная станция «Павшино», которая должна войти в состав МЦД-2. Кроме того, в шаговой доступности есть станция метро «Мякинино».