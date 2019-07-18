Калуга, , 13:41 — REGNUM

В Калужской области за кражу пенсий осуждена работница почты, сообщила 18 июля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

51 — летняя оператор Калужского почтамта в 2018 году, подделав подписи, украла у шести пенсионеров более 230 тысяч рублей. Суд признал её виновной по статье «Присвоение или растрата». Работница почты свою вину признала полностью, и суд назначил ей наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Ранее в Калужской области наказали почтальона, которая забирала себе пенсию умершего мужчины. Это преступление было выявлено сотрудниками службы безопасности регионального управления федеральной почтовой связи.